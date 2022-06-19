نشرت الملكة إليزابيث الثانية ونجلها الأمير تشارلز أمير ويلز وحفيدها الأمير ويليام دوق كامبريدج صورا يملأها الدفء العائلي عبر العصور احتفالا بعيد الأب في بريطانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا اليوم الأحد، نشر الأمير ويليام صورة لنفسه مبتهجا وحوله أطفاله الثلاثة في عطلة في الشرق الأوسط، بينما شاركت الملكة والأمير تشارلز صورا قديمة عبر حسابيهما الرسميين على تويتر.

وقال قصر كنسينجتون إن صورة الدوق التقطت في الأردن في خريف عام 2021، وتم تصوير العائلة أمام خلفية صخرية بلون الرمال.

وظهر الأمير ويليام مبتسما مطوقا بذراعيه الأمير جورج 8/ أعوام/ والأميرة شارلوت 7/ أعوام/، بينما يجلس الأمير لويس 4/ أعوام/ على كتفي والده.

ونشر حساب العائلة الملكية الرسمي على تويتر صورة للملكة بينما كانت في سن الشباب وهي تبتسم وتقف في حديقة أمام والدها الملك جورج السادس في عام .1946

وتمت مشاركة الصورة مصحوبة بعبارة: "نتمنى لجميع متابعينا عيد أب سعيد للغاية".

وشارك الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال أيضا ثلاث صور عائلية مع عبارة: "نتمنى للجميع عيد أب سعيدا للغاية".