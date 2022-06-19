أعلن الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل فوزه باستضافة منافسات بطولة العالم للبادل للرجال والسيدات، للعام الثاني على التوالي خلال الفترة من 31 تشرين الأول /أكتوبر المقبل، وحتى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في الدوحة خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش للمرة الأولى في الشرق الأوسط وآسيا.

وقال الاتحاد القطري في بيان صحفي إن المنتخب القطري للبادل سيضمن مشاركته في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي باعتباره البلد المضيف للبطولة، بعدما شارك في النسخة الأولى من البطولة بعد تصدره تصفيات "آسيا - أفريقيا" والتي أقيمت حينذاك في مدينة دبي.

من جانبه قال الاتحاد الدولي على حسابه في "تويتر": تشهد هذه النسخة مشاركة 38 منتخبًا من الرجال تأهلت منها بشكل مباشر عشرةُ منتخبات من ضمنها منتخبُ قطر المستضيف، فيما تشهد نسخة ُ السيدات مشاركة 34 منتخبا.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة المنتخب القطري إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وباراجواي وأوروجواي وتشيلي وبلجيكا، وستقام البطولة في قطر للعام الثاني على التوالي.

وكانت النسخة الأولى من بطولة العالم قد شهدت مشاركة 320 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 منتخبا للرجال ومثلها للسيدات، وبجوائز مالية بقيمة 525،000يورو، والتي توج بلقبها المنتخب الاسباني بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بمباراتين دون رد في المواجهة التي أجريت بينهما على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي.