قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الاتحاد يعمل على وضع مقترحات لمعايير الجامعات الذكية بالدول العربية وذلك بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك، بهدف تطوير النظام التعليمي للجامعات لمواجهة كافة المستجدات.

وأضاف سلامة - خلال لقائه بمسقط، مع وزيرة التعليم العالي بسلطنة عُمان الدكتورة رحمة المحروقية، في بيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم /الأحد/ - أنه في ظل التقدم المتسارع لثورة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة يتعين على الجامعات العربية تعديل مسار نظامها التعليمي لمواجهة المستجدات والتحول إلى جامعات ذكية يكون نظامها التعليمي قادرا على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجال التعليمي للوصول إلى التعلم النشط والإلكتروني.

وأشار سلامة إلى المستوى المُتقدم الذي وصلت إليه الجامعات العُمانية لتركيزها على جودة التعليم ورصانته واختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، موضحا أن اتحاد الجامعات العربية يحرص على التواصل والتنسيق مع وزارات التعليم العالي في العالم العربي التي تُعد شريكاً استراتيجياً وهاماً في التخطيط والإعداد لمُستقبل الأجيال القادمة من خلال مؤسسات التعليم العالي.

ولفت إلى الاستراتيجية المُتقدمة التي يتبعها الاتحاد (2020 - 2030) والتي تنسجم مع أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة ومُنظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية المعنية بالتعليم العالي وتنمية القدرات البشرية وتطوير الكفاءات العلمية.

وقدم سلامة شرحاً موجزاً عن أهم المشاريع والبرامج التي يعمل الاتحاد على إنجازها، وأبرزها مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات العربية ومعامل التأثير العربي ونشر ثقافة الجودة للتعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد وإعداد الأدلة والمرجعيات المُعتمدة.

من جانبها.. أشارت وزيرة التعليم العالي العمانية إلى رؤية السلطنة 2040 وأهمية العمل العربي المِشترك والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي لخدمة منظومة التعليم.

وأعربت عن شكرها لاتحاد الجامعات العربية على جهوده الرامية إلى النهوض بمستوى التعليم العالي من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة له والبرامج والخطط النوعية التي يقوم بتنفيذها بالتعاون مع الجامعات العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت حرص الجامعات العُمانية والبالغ عددها 28 جامعة العمل مع الاتحاد من خلال الوزارة.. مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوة مُشتركة متخصصة بين الجامعات العُمانية والاتحاد للاطلاع على البرامج والمشاريع التي يعمل الاتحاد على تنفيذها والمُشاركة فيها.