أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، عن ارتفاع إصابات ووفيات الحمى النزفية في البلاد إلى 194 إصابة من بينها 32 حالة وفاة.

وقال الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، إن "إحصائية الإصابات بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي إلى الأن بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 11 من الشهر الحالي عن تسجيل 162 إصابة بالحمى النزفية من بينها 27 حالة وفاة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة العراقية قد حددت في وقت سابق 4 عوامل أدت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحمى النزفية، وهي قلة الكوادر البيطرية واستمرار الجزر العشوائي داخل المدن وعدم الاهتمام بنظافة الحظائر الحيوانية، فضلا عن تقليص الدوام الرسمي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وظهرت أول حالة إصابة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، خاصة البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش ومن خلالها تنتقل إلى البشر. /