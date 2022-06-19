أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يكون لعلم السكان الأصليين مكانا دائما على جسر ميناء سيدني.

وقال رئيس وزراء الولاية دومينيك بيروتيت إن ميزانية 2023-2022 تتضمن التزاما بقيمة 25 مليون دولار أسترالي (17 مليون دولار أمريكي) لتمويل تثبيت ساري علم ثالث بشكل دائم لرفع علم السكان الأصليين فوق الجسر الشهير إلى جانب علمي أستراليا والولاية بحلول نهاية عام .2022

وقال بيروتيت في بيان "يجب الاحتفال بتاريخنا الأصلي والاعتراف به حتى يدرك الشباب الأسترالي الثقافة الغنية والدائمة التي لدينا هنا مع ماضينا".

وتابع "أن تثبيت علم السكان الأصليين بشكل دائم على جسر ميناء سيدني سيحقق ذلك تماما وهو استمرار لعملية التعافي كجزء من التحرك الأوسع نحو المصالحة".

وقالت ناتالي وارد وزيرة الطرق الحضرية بنيو ساوث ويلز إن الجسر معلم مناسب لرفع علم السكان الأصليين، واصفة الأمر بأنه "مناسبة مهمة للغاية في تاريخ نيو ساوث ويلز".

وتبلغ أبعاد الأعلام الموجودة على جسر ميناء سيدني 9 أمتار5 × ر4 متر تقريبا بينما يبلغ ارتفاع ساري العلم حوالي 20 مترا، وهو نفس ارتفاع مبنى مكون من ستة طوابق تقريبا.

وصمم علم السكان الأصليين الفنان هارولد توماس في سبعينيات القرن الماضي.

والعلم مقسم أفقيا إلى نصفين متساويين باللونين الأسود والأحمر ودائرة صفراء في المنتصف. ويرمز اللون الأسود إلى السكان الأصليين، ويرمز اللون الاصفر إلى الشمس أما اللون الأحمر فيرمز إلى الأرض وعلاقة الناس بها.

وكانت الحكومة الأسترالية قد اعترفت به كعلم رسمي في عام .1995