توقع رجل الأعمال الأمريكي مايكل سايلور اليوم الأحد، أن يقدم الانخفاض الحالي في العملة الرقمية الأكثر قيمة عالميا "بيتكوين" فرصة مثالية للاستثمار في العملة على المدى الطويل.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" - في حوار بثته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - أن بيتكوين هي أفضل الأصول أداء في العالم مقارنة بالذهب والاستثمارات البديلة الأخرى، بالرغم من تداولها في الوقت الحالي عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 بانخفاض نسبته 70% من أعلى قيمة لها على الإطلاق.

واستهدف سايلور تهدئة مخاوف المستثمرين من الانخفاض الذي تواجهه سوق العملات الرقمية بقوله إن "بيتكوين" تمكنت منذ انطلاقها في عام 2009 تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين كل مدة زمنية تبلغ أربع سنوات.

ويعد سايلور هو أحد أكبر المروجين لعملة "بيتكوين" منذ سنوات وتبلغ مقتنيات شركته من البيتكوين حاليا 129,918 قطعة، حيث شدد كثيرا على اعتقاده بأن العملة الرقمية ستطيح بأصول أخرى من حيث الأداء.

وتتداول العملة الرقمية الأكثر قيمة عالميا "بيتكوين" عند مستوى 18838 دولارا للعملة الواحدة خلال تعاملات اليوم الأحد بارتفاع قدره 1050 دولارا أو ما نسبته 6% مقابل تداولها أمس السبت أدنى 18 ألف دولار.