مازالت حرائق الغابات خارج نطاق السيطرة في شمال غرب إسبانيا، حيث دمرت أكثر من 19 ألف هكتار من الأراضي، وسط موجة حر شديدة، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية لقشتالة وليون في تغريدة على تويتر.

وقالت يوم السبت إن الحرائق في محمية سيرا دي لا كوليبرا الطبيعية الإسبانية تسببت في إخلاء 11 قرية.

وتم إرسال المئات من رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ، فضلا عن 40 سيارة إطفاء و20 مروحية وأربع طائرات، لمكافحة الحرائق التي شبت بسبب صاعقة يوم الأربعاء.

ومازالت الحرائق "تضم جبهتين نشطتين للغاية"، حسبما قال أنجيل مانويل سانشيز، المسؤول في فرقة إطفاء قشتالة وليون، لشبكة التليفزيون المحلية ((آر تي في)).

شهدت إسبانيا موجة حر مبكرة غير عادية على مدى أسبوع، حيث تم تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية في العديد من المدن والمناطق خلال الأيام القليلة الماضية.