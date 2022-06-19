فاز فيلم (جسد صغير) للمخرجة الإيطالية لورا سماني بالجائزة الكبرى "تمودة" لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي أسدل الستار على دورته السابعة والعشرين في المغرب.

كما فاز الفيلم بجائزة النقاد التي تحمل اسم الناقد الراحل مصطفى المسناوي.

وفازت الرومانية إيوانا شيتو بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (قمر أزرق) فيما فاز الفلسطيني أشرف برهوم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم السوري (الغريب).

ونال فيلم (صالون هدى) للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد جائزة لجنة التحكيم فيما حصل فيلم (قدحة) للمخرج التونسي أنيس الأسود على جائزة العمل الفني الأول.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى فيلم (في زاوية أمي) للمخرجة المغربية أسماء المدير.

وذهبت جائزة العمل الفني الأول لفيلم (صرة الصيف) إخراج المغربي بلال سالم كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (نحن) للمخرجة أليس ديوب من فرنسا.

وكرم المهرجان خلال حفل الختام الذي أقيم في سينما إسبانيول بوسط مدينة تطوان الممثل المصري شريف منير.

وكان المهرجان عرض على مدى أسبوع 20 فيلما ضمن مسابقتيه الرئيسيتين إلى جانب ستة أفلام خارج المنافسات ضمن برنامج (خفقة قلب) وأربعة أفلام من دول البحر المتوسط ضمن برنامج (مساحة حرة).