أطلقت شركة التسوق الإلكتروني الأمريكية إي باي خدمة جديدة باسم إي باي لايف تسهل على المستخدمين شراء السلع القابلة للاقتناء. وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين اختيار السلع والتفاعل المباشر مع الباعة والمشترين الآخرين أثناء عملية الشراء.

وقال دون بلوك نائب رئيس إي باي لقطاع السلع القابلة للاقتناء والإلكترونيات في الشركة "مع نمو مجتمع جامعي المقتنيات، نقدم منصة مباشرة جديدة تجمع بين بيئة التواصل والتفاعل مع سهولة لا تصدق، وتسمح لأفراد مجتمعنا بالتواصل معا حول الاهتمامات المشتركة والسلع المرغوبة".

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن المنصة ستنظم أول حدث مباشر لبيع السلع القابلة للاقتناء يوم 22 حزيران/يونيو المقبل وسيشهد عرض بطاقات تداول نادرة من شركة بليكر تريدنج التي تنشط على منصة إي باي. وتضم قائمة المقتنيات المعروضة للبيع في هذا الحدث بطاقة تحمل صورة لاعب السلة الشهير مايكل جوردان وتعود إلى عام .1995 وإلى جانب القدرة على شراء هذه البطاقات، يمكن للمشاركين في الحدث تبادل الحوار فيما بينهم والتواصل معا.

من ناحيته قال جيس مينو رئيس شركة بليكر تريدنج إن "إي باي توفر لنا دائما وصولا لا يصدق إلى منصة عالمية، والنسخة التجريبية من منصتهم إي باي لايف تعطينا الآن فرصة لإلقاء الضوء على عروضنا بطريقة شخصية واضحة \أكثر" من ذي قبل.

كانت إي باي قد وسعت مؤخرا آلية التحقق والتوثيق بالنسبة لبطاقات التداول المصنفة من خلال شراكة مع مؤسسة التوثيق الرياضي للمحترفين في الولايات المتحدة. وعند بيع بطاقة مصنفة بأكثر من 2000 دولار يتم إرسالها إلى المؤسسة للتأكد من أنها أصلية.