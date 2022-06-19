كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد أن نادي باريس سان جيرمان، يحاول بكل الطرق إقناع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بعدم توقيع عقد التمديد مع ناديه ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي عرض على الشاب البرازيلي صفقة بقيمة 40 مليون يورو سنويا بمجرد انضمامه إليه كوكيل حر في عام 2024.

وأشارت إلى أن هذا الرقم يعادل 12 ضعف راتبه الحالي في ريال مدريد و 4 أضعاف الأجر الذي سيحصل عليه عندما يوقع تمديد عقده في يوليو المقبل.

وعلمت الصحيفة أن فينيسيوس يريد البقاء في ريال مدريد وسيكافيء لوس بلانكوس صبره بصفقة مدتها خمس أو ست سنوات بقيمة 10 ملايين يورو في السنة.

وعلى الرغم من أنه لن يكون أحد اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق حتى الآن، لكن النادي وعده بأنه سيحصل على هذا النوع من العقد قريبا بما يكفي إذا استمر في الأداء بنفس الطريقة التي فعلها في موسم 2021-2022.

وحقق جونيور، أرقام قياسية كبيرة في الأشهر القليلة الماضية وكان آخرها الفوز بجائزة أفضل هدف في جولتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي 2022، كما أنه أصغر لاعب في ريال مدريد يسجل هاتريك في الدوري الإسباني منذ 14 سنة حيث كان أخر لاعب جونزالو هيغواين صاحب 20 سنة في موسم 2008 - حسبما ذكرت شبكة هوسكورد للإحصائيات.