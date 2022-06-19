كشفت صحيفة (ميرور) الإنجليزية عن أن نادي ليفربول سيسمح للدولي الويلزي نيكو ويليامز، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بالخروج على سبيل الإعارة لموسم 2022-2023 للمساعدة في زيادة وقت لعبه قبل كأس العالم في قطر، ووسط اهتمام أندية نوتنغهام فورست وفولهام بالتوقيع مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أمضى الموسمين الماضيين في لعب دور البديل الثاني لترينت ألكسندر أرنولد وهو حريص على زيادة دقائقه في الاستعداد لبطولة كأس العام، لذلك، أخبر ليفربول لاعب ويلز الدولي أنه يمكنه مغادرة النادي بشكل مؤقت هذا الصيف خاصة أنه ساعد بلاده في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عامًا بفوزه على أوكرانيا في الأدوار الفاصلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت أن اللاعب يمثل جزءا محوريا في فريق المدير الفني لمنتخب ويلز، روبرت بيج ، ومن المتوقع أن تبدأ مباريات ويلز في دور المجموعات ضد إنجلترا وإيران والولايات المتحدة، ولذلك، من المهم أن يحصل الشاب على أكبر عدد ممكن من الدقائق قبل البطولة في قطر.

ولعب ويليامز 23 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي لكنه لا يزال يجلس خلف ألكسندر أرنولد في ترتيب يورجن كلوب.

ونتيجة لذلك، يمكنه التوقيع مع نوتنغهام فورست أو فولهام خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث أبدى الناديان اهتمامًا بخدماته حيث يعرف مدرب فورست ستيف كوبر، ويليامز جيدًا ، فقد قضى ثلاث سنوات كمدير لأكاديمية ليفربول.

ويتمتع كوبر أيضًا بسمعة طيبة في تطوير اللاعبين الشباب وتحويلهم إلى نجوم، ولهذا، قد يكون نوتنغهام هو الموقع المناسب للتحرك بالنسبة إلى ويليامز.