انقطع التيار الكهربائي ، في إقليم "سون ولوار" التابع لمنطقة "بورغوني-فرانش كومته" في شرق وسط فرنسا ، بسبب موجة الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها فرنسا حاليا.

وذكرت إذاعة "إي سي إي" الفرنسية اليوم /الأحد/ أن 50 ألف شخص تضرروا جراء انقطاع الكهرباء الذي أثر على الجزء الشمالي الغربي بالكامل في الإقليم، كما أن بعض شبكات الهاتف تعطلت.

وأوضحت الإذاعة أن شركة "اينيديس" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في فرنسا وشبكة نقل الكهرباء (آر تي إيه) وهي مشغل نظام نقل الكهرباء في البلاد، تعملان على تصليح العطل كما تم الدفع برجال الإطفاء ورجال الشرطة.

وأضافت أن الانهيار في المحطة الفرعية لشبكة نقل الكهرباء في مونتشانين ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها فرنسا مؤخرا.. حيث تم وضع 14 دائرة في الجنوب الغربي في حالة تيقظ أحمر بسبب ارتفاع الحرارة.