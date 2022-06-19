القاهرة : إسحاق الحارثي

انتخب الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيسًا للمركز العربي للإعلام السياحي 2022-2024م وذلك ضمن أعمال الملتقى الربع عشر للأعلام السياحي العربي والمقام حالياً بجمهورية مصر العربية.

ويتكون المجلس من الاستاذة ليلى بنت عطية الله من تونس النائب الأول للرئيس، والدكتور صباح علال من الجمهورية العراقية النائب الثاني و الاستاذ مصطفى عبدالمنعم من جمهورية مصر العربية الأمين العام للمركز بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم ‏الدكتورة لمياء محمود من جمهورية مصر، صالح المخدوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالرحمن البسيوني من جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد عمر من الجمهورية اليمنية، احمد عليوه من المملكة الأردنية الهاشمية، خالد خليل من جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي في أول تصريح له بعد فوزه بمقعد رئاسة المركز : بداية أتقدم بالشكر الجزيل لثقة أعضاء مجلس إدارة الإعلام العربي السياحي في انتخابي رئيسًا للمجلس خلال الفترة 2022-2024م مثمناً هذه الثقة

ومتمنين أن نكون كمجلس إدارة فاعلين في دعم قطاع الإعلام السياحي على مستوى الوطن العربي سواء كان على مستوى القطاعات الإعلامية او السياحية الحكومية منها والخاصة وأن نعمل أيضا على تنشيط السياحية البينينة العربية وأن نبرز المقومات السياحية في مختلف أرجاء الوطن العربي إضافة تشكيل فريق عمل واحد يساهم في الرقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة في القطاع الإعلامي السياحي.



وأكد الدكتور اليحيائي على العمل بروح الفريق الواحد و مبدأ العمل الجماعي والمؤسسي مشيرًا إلى تطلعه في المرحلة القادمة على أن يكون هنالك فعاليات و أنشطة وبرامج في مختلف الدول العربية و دورات وبرامج تدريبية تعمل على توسيع مفهوم الاعلام السياحي وتطويره.

و في ختام حديثه تقدم الدكتور سلطان اليحيائي بالتهنّئة لجميع أعضاء مجلس الإدارة في المركز العربي للإعلام السياحي متمنيًا أن تكون هذه الدورة بها مزيد من الانجازات.