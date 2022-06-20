عبدالهادي العجمي



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أنها، وبناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، قامت باعتماد كشوف الترقية لضباط الصف والأفراد، والتي شملت 2500 عسكري من مختلف الرتب، والتي تعد أكبر حركة ترقية لضباط الصف والأفراد.

وأضافت رئاسة الأركان في بيان لها، أن هذه الترقيات جاءت استكمالا منها لحركة الترقيات التي تم اعتمادها للضباط، تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من مكانة، وما يحظون به من رعاية كبيرة واهتمام مباشر من لدن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.