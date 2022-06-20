أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق عرض حصري لمكافآت أميال سكاي واردز احتفالا بمرور 20 عاما على التعاون الناجح بين البنك وبرنامج سكاي واردز ـ طيران الإمارات، وهو برنامج الولاء الحائز جوائز من طيران الإمارات وفلاي دبي.



وبهذه المناسبة، يقدم البنك الأهلي الكويتي ثلاثة عروض خاصة بمزايا رائعة لا تقبل المنافسة، يتضمن العرض الأول ثلاثة أضعاف أميال سكاي واردز ـ حيث يستطيع حاملو بطاقات الائتمان الأهلي ـ الإمارات (فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر) مضاعفة كسب أميال سكاي واردز ثلاث مرات على معاملات الشراء التي يجريها العملاء داخل الكويت وخارجها.



ويتضمن العرض الثاني خصم 50% على الرسوم السنوية ـ كجزء من الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث يقدم البنك للعملاء الراغبين في الحصول على بطاقة فيزا إنفينيت أو سيغنتشر من البنك الأهلي الكويتي طيران الإمارات خصما بنسبة 50% على رسوم الإصدار مدى الحياة.



والعرض الثالث يتضمن 20000 ميل إضافي حيث يحصل حاملو بطاقات فيزا إنفينيت، البنك الأهلي الكويتي طيران الإمارات على ما يصل إلى 20000 ميل كهدية ترحيب، في حين سيحصلون على 10 آلاف ميل إضافي عند إنفاق 500 دينار كحد أدنى.

وصرحت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) بالبنك الأهلي الكويتي: نحن في البنك الأهلي الكويتي، نهدف باستمرار إلى تحسين نمط حياة عملائنا، وتمكن بطاقة الأهلي ـ الإمارات الائتمانية عملائنا من كسب أميال سكاي واردز مع كل معاملة إنفاق، حيث يستطيع العملاء استبدالها بمزايا ومنافع متعددة.

ومن دواعي سرورنا اليوم الاحتفال بذكرى مرور 20 عاما على علاقة التعاون الناجحة مع طيران الإمارات، وبفضل هذه الشراكة، حققنا نجاحا متميزا من خلال الارتقاء بمستوى تجارب العديد من العملاء وتمكينهم من الاستمتاع بالكثير من المزايا والمنافع المتاحة من خلال برنامج سكاي واردز.

ونتطلع إلى تزويد العملاء الجدد ببطاقة ائتمان فيزا إنفينيت وسيغنتشر من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات.