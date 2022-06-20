يستمر بنك الكويت الدولي (KIB) في ابتكار حملاته الترويجية لمكافأة إحدى أهم شرائح عملائه، وهي شريحة الشباب، حيث قام مؤخرا بإطلاق حملة «حساب الشباب» الجديدة، والمستمرة حتى نهاية العام الحالي.



هذا، وكانت أول عروض حملة KIB للشباب قد أطلقت خلال الشهر الماضي، بفرصة مميزة بالتعاون مع شركة «طلبات»، حيث فاز عشرة من عملاء البنك المحظوظين ممن حولوا مكافآتهم الطلابية بقيمة 200 دينار قبل 29 مايو 2022 برصيد قيمته 100 دينار على تطبيق «طلبات» أثناء فترة العرض حتى انتهائه.



كما سيقدم KIB لكل عميل من عملاء شريحة «الشباب» طوال هذه الحملة هدية بمناسبة يوم ميلاده تشمل رصيد بقيمة 5 دنانير على تطبيق «ديليفرو».

مع فرص أخرى للاستفادة بعروض «BLUE DEALS» الخاصة بحساب الشباب التي سيقوم البنك بالإعلان عنها لعملائه لاحقا خلال العام.

وفي هذا السياق، علق مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «KIB» فهد السرحان قائلا: إن امتلاك حساب للشباب في KIB يقدم للعميل مجموعة من المزايا المختلفة، في حين أنه قد صمم خصيصا لتلبية الاحتياجات اليومية لفئة الشباب ما بين عمر الـ15 و25 سنة، ليجمع بين ميزتي الاستثمار والادخار في وقت واحد، فهو لا يتطلب حدا أدنى لمبلغ الإيداع الأولي أو رصيدا للمحافظة عليه، كما أنه يوفر لعميله بطاقة حساب آلي مجانية ذات تصميم عصري، والقابلة للاستخدام في أكثر من مليون جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك KNET وPOS.