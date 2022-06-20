كشف استطلاع «ابق آمناً 2022» الذي أجرته «Visa» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، أن 86% من المستهلكين بالكويت يرون أن معايير الأمان الخاصة بخدمات الدفع عبر الإنترنت التي توفرها مواقع التجارة الإلكترونية تمثل السبب الرئيسي لاتخاذ القرار بدفع ثمن المشتريات عبر الإنترنت بالبطاقة بدلا من الدفع نقدا عند الاستلام.



وجاءت حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين (الحفاظ على الخصوصية) في المرتبة الثانية (54% من المستهلكين)، بينما مثلت أسعار المنتجات والخدمات الجانب الأقل أهمية (بنسبة 14%) لاختيار الدفع عبر الإنترنت.



وأكد الاستطلاع أيضا نفس التوجه عند التسوق داخل المتاجر، فقد صنف (72%) من المستهلكين معايير الأمان الخاصة بخدمات الدفع التي يوفرها التاجر باعتبارها العامل الرئيسي لاتخاذ خيارات الدفع الرقمية لقاء الحصول على السلع والخدمات، يلي ذلك ضمانات وسياسات الإرجاع (66%) ومعايير السلامة والنظافة (33%).



وقال نحو 9 من كل 10 مستهلكين شملهم الاستطلاع إنهم أجروا مدفوعات رقمية خلال الشهر الماضي، وذكر نحو نصف عدد المشاركين في الاستطلاع إنهم باتوا أكثر حرصا على تبني خيارات الدفع الرقمية في المتاجر، لاسيما المدفوعات اللاتلامسية، وعبر الإنترنت منذ بدء جائحة كوفيد-19.



وأوضح معظم المستهلكين (80%) إنهم سيقومون بتغيير المتاجر أو مواقع وتطبيقات التسوق عبر الإنترنت، بناء على طرق الدفع التي توفرها، حيث أبدى معظم المستهلكين تفضيلا قويا للمدفوعات الرقمية على النقد.

وأشار الاستطلاع إلى أن 43% من المستهلكين يفضلون استخدام النقد لدفع «الإكراميات» في الفنادق والمطاعم أو المواقع والمرافق السياحية.



وفي حين يثق معظم المستهلكين (74%) بقدرتهم على التعرف على عمليات الاحتيال، قال ما يمثل ثلث عدد المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الكويت إنهم يواجهون صعوبة في هذا الجانب.



خصوصية البيانات



أبدى معظم المشاركين في الاستطلاع (89%) الرغبة في معرفة كيف سيتم التعامل مع معلوماتهم الشخصية وحمايتها قبل إدراجها في أي من مواقع التجارة الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، قال نحو ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع (78%) إنهم يرغبون في معرفة آليات عمل تقنيات أمان المدفوعات، ليتسنى لهم الوثوق في طرق الدفع الرقمية بشكل عام.

ومن هنا تبرز أهمية مواصلة توعية المستهلكين وتثقيفهم بسلوكيات الدفع الآمنة وتعزيز ثقتهم بالمدفوعات الرقمية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في القطاع المالي بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والحكومات.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يمكن للتجار تعزيز ثقة المستهلك والارتقاء بتجربة الدفع عبر الإفصاح عن التدابير المتخذة لحماية معلومات المستهلكين الشخصية، وتقديم معلومات واضحة حول الضمانات وخيارات الاسترداد، وعرض شعارات البنوك وشركاء الدفع.



وفي هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي: «أكد الاستطلاع الذي قامت به شركة فيزا بالتعاون مع الاتحاد نمو استخدام المدفوعات الرقمية وتفضيل العملاء لهذه المدفوعات نظرا لما تتمتع به من معايير سلامة وأمان عالية فضلا عن سهولة الاستخدام، وتعتبر البنوك الكويتية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتقدم كل ما هو جديد من منتجات وخدمات تلبي احتياجات كافة عملائها.

وأوضح الاستطلاع ارتفاع مستوى دراية العملاء بالمخاطر المصاحبة لعمليات الدفع الرقمية، وأهمية حماية البيانات المصرفية، الأمر الذي يؤكد نجاح النهج الذي تقوم به البنوك والاتحاد في تعزيز التوعية المالية والمصرفية وسلوكيات الدفع الآمنة. هذا، ويقدم الاستطلاع عددا من النصائح المهمة لقطاع التجزئة لتقديم تجربة مدفوعات رقمية أفضل للعملاء.

يثمن الاتحاد الدور الذي تقدمه شركة فيزا في الحملة بهدف تعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية، ونحن سعداء لاستمرار التعاون مع شركة فيزا للعام الخامس على التوالي في حملة ابق آمنا».



من جانبه، قال مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيل فيرنانديز: «يأتي تقدير المستهلكين المتزايد لمعايير الأمان والخصوصية عند التعامل مع بياناتهم الشخصية وبصورة تفوق السعر والشفافية، ليوفر للتجار رؤى مهمة حول كيفية ترسيخ الثقة بين المستهلكين وطرق الدفع التي يمتلكونها.

وتؤكد عدم قدرة ثلث المستهلكين على تحديد الاحتيالات المحتملة على ضرورة مواصلة كافة الأطراف المعنية في نظام المدفوعات على ضمان توفير أفضل حماية ممكنة للمستهلكين.

وتجسد حملة «ابق آمنا» في عامها السابع منصة مهمة تتيح لنا التعاون مع شركائنا لتوعية المستهلكين بأمان المدفوعات ودعم التجار لتلبية الحاجة المتزايدة لتوفير خيارات المدفوعات الرقمية الآمنة والسلسة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت».