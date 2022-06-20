الشركة خالفت في كتابها الإجراءات والسياسة المتبعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة



أكدت المحامية أريج حمادة أنها تقدمت أمس بإنذار رسمي عن طريق المحكمة إلى «الخطوط الجوية الكويتية» تطالب فيه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في مارس الماضي والذي يتضمن تسجيل موكلها الموظف في «الكويتية» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتالي صرف دعم العمالة له.



وقالت حمادة في تصريح لـ «الأنباء» ان الشركة تتعمد تعطيل تنفيذ حكم قضائي مما يعرضهم للمسؤولية القانونية ووجوب تعويض موكلنا عن حرمانه من الحصول على مبلغ دعم العمالة الوطنية المستحق، تنفيذا لحكم قضائي، موضحة ان «الكويتية» أرسلت كتابا إلى «القوى العاملة» بخصوص هذا الحكم القضائي يتضمن العديد من المثالب والأخطاء من شأنها سيتم رفض الطلب.



أضافت ان «الكويتية» لم تقم بتحديث بياناتها لدى الجهات الحكومية ومنها «المعلومات المدنية» و«القوى العاملة» بعد قيدها بالسجل التجاري عام 2015، ولازالت مصنفة كقطاع حكومي حتى الآن، ولم تطلب تعديل وضعها كشركة تتبع قانون الشركات التجارية، لافتة الى ان إعلان القضية كان قد أرسل في المرة الأولى خطأ إلى «الفتوى والتشريع»، حيث سبق أن قامت الإدارة بتبليغ «الكويتية» بانها لم تعد من ضمن الجهات الحكومية وبالتالي ليس من اختصاص «الفتوى» الرد على استشاراتهم القانونية.



وتابعت حمادة: الخطأ الثاني في كتاب «الكويتية» إلى «القوى العاملة» هو الجمع بين موكلي وجميع الموظفين العاملين في الشركة بدون تحديد أرقام أو مستندات أوبيانات خاصة بكل شخص، مشيرة الى ان هناك موظفين متقاعدين وأصحاب أعمال حرة ووافدين لا يستحقون دعم عمالة، مؤكدة ان فكرة شمول جميع الموظفين بصرف دعم العمالة دون تحديد أسماء وبيانات شخصية واضحة من شأنه رفض الطلب بصفة عامة.