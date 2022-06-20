المتروك لـ «الأنباء»: فوز مكتبنا بالعديد من الجوائز العالمية يعد فخراً للمجتمع المعماري الكويتي

«Architizer A+» أكبر برنامـج جوائز في العالـم مع جمهور يزيـد على 400 مليـون مشترك

آلاء خليفة



فازت شركة التصاميم المعمارية الكويتية «ستوديو توجل» كأفضل «شركة تصاميم معمارية يافعة» بجائزة A+ المعمارية العالمية والتي تنظمها المجلة الشهيرة Architizer ومقرها في نيويورك، كما فازت الشركة في المسابقة نفسها بجائزة هيئة التحكيم المتخصصة على «أفضل مكتب معماري في منطقة شرق الأوسط وأفريقيا».



وشركة «ستوديو توجل» يقودها كل من المعماريين المهندسة الكويتية هند المتروك وجيجو باول جورج، وفازت بالجائزة التي يصوت عليها عامة الناس من أصل أكثر من 5000 مشاركة من أرجاء العالم من أكثر من 100 دولة. وبهذه المناسبة، ذكرت المؤسس الشريك ومديرة المكتب المعماري الكويتي Studio Toggle هند المتروك، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان مكتب «ستوديو توجل» انطلق في عالم الهندسة المعمارية منذ عام 2012، ويعتبر أول شركة هندسة معمارية في الكويت تحصل على هذه الجائزة المرموقة، وذلك في عام 2020 عن مشروعها «خط» في منطقة العلا في المملكة العربية السعودية، مضيفة أنه على الرغم من كونه جديدا نسبيا فقد ظهر Studio Toggle سريعا كواحد من أكثر مكاتب الهندسة المعمارية شهرة في الشرق الأوسط وحاز المكتب باستمرار على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية، ويتم نشر مشاريعه بانتظام في الكتب والمجلات بجميع أنحاء العالم. وزادت أنه في عام 2016 افتتح Studio Toggle فرعا في بورتو بالبرتغال، وفي عام 2021 افتتح فرعا آخر في بنغالور بالهند، وفي عام 2020 اشتهر Studio Toggle دوليا بفوزه بجائزة Architizer A+ عن مشروعه Khat، وقد حصدت المزيد من الإشادة الدولية في عام 2021 من خلال الفوز بجائزتين من جوائز الاستحقاق الدولية للمعهد الأميركي للمهندسين المعماريين.



وأشارت المتروك إلى ان جوائز Architizer A+ هي أكبر برنامج جوائز في العالم، مع جمهور يزيد على 400 مليون مشترك، يروج ويحتفل بأفضل الهندسة المعمارية والمساحات لهذا العام، مضيفة: وتتمثل مهمتها في رعاية تقدير العمارة الهادفة في جميع أنحاء العالم وتأييد هؤلاء المصممين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من إحياء المباني الرائعة، لافتة إلى ان عام 2022 هو الذكرى السنوية العاشرة لهذه الجائزة المرموقة، ومن بين الفائزين السابقين بها زها حديد، وSkidmore Owings وMerrill (SOM)، وBjarke Ingels Group وآخرون.



وأفادت المتروك بأنه تم اختيار الفائزين لهذا العام من قبل لجنة تحكيم، بما في ذلك باتريك شوماخر: مدير شركة زها حديد للمهندسين المعماريين، Bjarke Ingels: مؤسس BIG، جو جيبيا: المؤسس المشارك لشركة Airbnb، مونيكا بونس دي ليون: عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة برينستون، محسن مصطفوي عميد كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد من بين آخرين.



وأعربت المتروك عن سعادتها بحصول مكتب Studio Toggle على لقب «أفضل مكتب معماري يافع في العالم» من قبل المجلة المعمارية الأكثر شهرة في العالم - Architizer، ومقرها نيويورك، في حفل توزيع جوائز A+ الدولي العاشر، كما حصل المكتب على لقب «أفضل مكتب معماري في الشرق الأوسط وأفريقيا» في الفعالية نفسها، لافتة إلى أن المكتب فاز كذلك بجائزة الاستحقاق الدولية للمعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز في دبي العام الماضي.



وأعربت عن فخرها بحصول مكتب معماري كويتي على تلك الجائزة، والمساهمة في رفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الدولية، لافتة إلى أن هذا الإنجاز الضخم يعد فخرا للمجتمع المعماري الكويتي.