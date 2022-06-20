قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أطلق يوم الأربعاء الماضي أكبر محاولة واسعة النطاق لمكافحة التضخم برفعه أسعار الفائدة القياسية بنحو 0.75 من نقطة مئوية في خطوة لم نشهدها منذ عام 1994.



وبنهاية اجتماع السياسات الذي استمر على مدار يومين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة المعياري إلى النطاق المستهدف 1.50 - 1.75%، مشيرة إلى أنها تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.



وتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحافي بعد اجتماع السياسة النقدية قائلا: «من الواضح أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كانت مرتفعة بشكل استثنائي، ولا أتوقع أن يكون هذا الحجم من الزيادة طبيعيا».



إلا أنه على الرغم من ذلك أضاف أنه يتوقع مناقشة زيادة مماثلة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل، وقال إن القرارات ستتخذ خطوة بخطوة في كل اجتماع، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي إيصال نوايانا بأوضح ما يمكن.



ويمثل القرار محورا مفاجئا لخطط الاحتياطي الفيدرالي المقررة مسبقا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.50 نقطة مئوية، والذي أشار إليه صانعو السياسة قبل بدء فترة التعتيم المقررة قبل الاجتماع.

وكانت إستر جورج، رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، الوحيدة التي غردت خارج السرب ودعمت الالتزام بالإرشادات السابقة.



وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار أقوى بكثير لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل لوقف التضخم الذي يتحرك بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981، وفقا لأحد المقاييس التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع.



ومن المقرر أن يصل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى 3.4% بنهاية العام، وفقا لما تشير إليه خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، ويعكس ذلك تعديلا بالزيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات مارس الماضي، وترى اللجنة ارتفاع المعدل إلى 3.8% في عام 2023، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان متوقعا في مارس.



جدير بالذكر، أن متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2024 كان 3.4%، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة إقرارا بحقيقة أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد تباطأ بشكل كبير عند تلك النقطة.



عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا للسياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي بعد ارتفاع عائدات السندات على مدار الأيام الأخيرة في عدد من دول منطقة اليورو.

وأعلن البنك خلال اجتماعه عن خططه لابتكار أداة جديدة لمعالجة مخاطر الفروقات في تكلفة الإقراض في منطقة اليورو، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف من أزمة ديون جديدة.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان: «منذ بدء العملية التدريجية لتطبيع السياسة النقدية في ديسمبر 2021، تعهد مجلس إدارة البنك بالعمل ضد مخاطر التفكك المتجددة بالمنطقة».



ويؤكد قرار الدعوة إلى اجتماع طارئ بعد أقل من أسبوع من التصويت الأخير لمجلس الإدارة على مدى قلق واضعي السياسات من أن هدفهم لمعالجة التضخم القياسي في منطقة اليورو من خلال تقليص حزم التحفيز الاقتصادي في فترة الأزمة قد ينحرف عن مساره إذا عادت مخاوف سوق السندات في الدول التي تمثل الحلقة الأضعف في اقتصادات المنطقة.



وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل حول كيفية عمل الأداة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أنها قد تكون نسخة محدثة من برنامج أسواق الأوراق المالية التي سمحت للبنك بمعالجة فروقات تكاليف الاقتراض في السوق الأوروبية عن طريق شراء 220 مليار يورو من السندات السيادية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2012.



أقدم بنك إنجلترا يوم الخميس على رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في إطار مساعيه لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم. وصوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6-3 على زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المخالفين في الرأي على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%.



ويتحرك بنك إنجلترا بحذر أكثر من البنوك المركزية الأخرى بينما يحذر من ارتفاع التضخم ليتخطى 11% بنهاية العام.

ووصل سعر الفائدة القياسي في بريطانيا الآن إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2009، عندما تم خفض تكاليف الاقتراض مع احتدام الأزمة المالية العالمية.



ورسم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية صورة قاتمة لآفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم. وعلى الرغم من تحذير اللجنة من أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر ترسخا، إلا أن الأغلبية رأت أن الاقتصاد يضعف بالفعل بدرجة كافية للسيطرة على التضخم دون اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة.



وانتقد بعض المحللين الحذر الذي يسيطر على بنك إنجلترا قائلين إنه كان يجب أن يتصرف بحزم لإثبات أنه لن يتسامح مع وصول التضخم إلى معدل ثنائي الرقم.

إلا أن البعض الآخر قالوا إن نهجه يعكس التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة، والتي تتدهور بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.



ويواجه صانعو السياسات مهمة صعبة تتمثل في إعادة السيطرة على أسعار المستهلكين على خلفية تباطؤ النمو والانخفاض السريع في قيمة العملة، في حين تواجه المملكة المتحدة أزمة شديدة في تكلفة المعيشة.



ويتصاعد التضخم في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بتوريد السلع الزراعية.

كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد وتحولات الطلب نتيجة للجائحة إلى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول.



إلا أن لجنة السياسة النقدية أقرت في بيانها يوم الخميس بأنه لا يمكن إرجاع جميع الضغوط التضخمية الزائدة إلى الأحداث العالمية، مشيرة إلى أن العوامل المحلية مثل تشديد أوضاع سوق العمل واستراتيجيات التسعير للشركات لعبت أيضا دورا في ذلك.