أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء 20 فائزا بمبلغ 500 دينار لكل منهم ضمن السحب الشهري الأول من حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» لعملاء «حسابي» للشباب، التي تمنح العملاء فرصة الفوز بأكبر سحب حصري بقيمة 100 ألف دينار خلال فترة الحملة التي تستمر الى نهاية العام بالإضافة إلى فرصة فوز 4 عملاء بالجائزة الكبرى وقيمتها 5 آلاف دينار على مدار الحملة.



وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



والفائزون هم: حمد وليد الحميدي، دلال عادل المانع، عبدالله يوسف الباقر، هيا حمد الهاجري، غادة لافي رمال، عادل أحمد روز، أسماء حبيب اليحيوح، فاطمة أحمد راشد، عبدالعزيز عبدالله الهاجري، في نواف الأثري، صافية سعود المري، أبرار منصور المطيري، مضاوي صالح العازمي، سبيكة عبدالله الشايجي، مصعب علي الخميس، جاسم محمد الكندري، منيرة خلف عجيم، شهد طلال علي، عبدالله رشيد العنزي، نورة سلامة العنزي.



ويأتي إطلاق هذه الحملة بمميزاتها الإضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.



وتتيح حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» التي يوفرها «بيتك» لعملاء «حسابي» للشباب، اكبر سحب حصري بقيمة 100 ألف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة إلى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى العديد من المزايا والعروض منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجانا، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية الأسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.



ويتمكن العملاء الذين يحصلون على المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك» من الحصول على فرصة لدخول السحب على الجوائز الشهرية أو في نهاية الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك»، حيث تتاح فرصة الربح والدخول في السحب في الشهر التالي من تحويل المكافأة، كما انه عند الفوز تتم مباشرة إيداع قيمة الجائزة في حساب الفائز.



وتعبر الحملة عن التقدير والاهتمام الذي يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعملاء «حسابي» وتؤكد جهوده نحو تحقيق الشمول المالي وتحفيز العملاء على مزيد من التعاملات المصرفية والمالية في إطار واحد، ما يحقق التميز في الخدمة ويؤكد التفهم لمتطلبات واحتياجات العملاء من قبل «بيتك» وحرصه الدائم على تعزيز القيم الإيجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة الادخار، مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا والعروض المحفزة.



وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم أفضل المزايا لهم.



ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.



ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الإنترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.



ويستمر «بيتك» بإطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن أبرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من أصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.



ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثل مبادرة من «بيتك» نحو تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.