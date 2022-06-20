قال تقرير «الوطني» إنه في خطوة مفاجئة، رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاما يوم الخميس، لينضم بذلك إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية لمواجهة تزايد معدلات التضخم.

ورفع المركزي سعر الفائدة إلى -0.25% من -0.75% الذي استخدمه منذ عام 2015، ويمثل الارتفاع أول زيادة للبنك المركزي منذ سبتمبر 2007.



وصرح رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان بأن ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاما تقريبا في مايو - يعني أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك مرة أخرى.

وحتى بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، يتوقع البنك الوطني السويسري أن يصل التضخم في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.1%، بعيدا عن المستوى المستهدف والمحدد بمعدل 0-2%.

وفي عام 2022 يتوقع البنك المركزي أن يصل المعدل إلى 2.8%. وصرح جوردان في مؤتمر صحافي «بدون زيادة سعر الفائدة في سياسة البنك المركزي السويسري اليوم، ستكون توقعات التضخم أعلى بكثير».