يطلق على هاتف هواوي P50 الجديد لقب هاتف الكاميرا المثالي ذو التصميم البارز، وهو اسم على مسمى، حيث إنه يحتوي على كل ما تريده في هاتف رائد في عام 2022، نظام كاميرا رائع وتصميم أنيق وعمر بطارية طويل والشحن فائق السرعة الاستثنائي وميزات مذهلة وغيرها.



يتكون نظام الكاميرا True-Form Dual-Matrix في هذا الهاتف بتصميم مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة التكبير SuperZoom.

كما تستفيد أجهزة الكاميرا من محركات معالجة الصور الرائعة وتم دمج المكونات المادية مع مزايا الهاتف البصرية HUAWEI XD Optics لتوفر صورا عالية الدقة وأكثر إشراقا ووضوحا مع مزيد من التفاصيل.

وستلاحظ تحسينات كبيرة في ألوان الصور التي تم التقاطها بهاتف P50.



ويوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، ما يؤدي إلى إنتاج صور تعكس ما تراه العين البشرية. ويدعم هاتف P50 تسجيل فيديوهات 4K عبر النطاق البؤري الكامل.

ويساعد حل تثبيت الصورة AIS Pro الجديد كليا المستخدمين على تصوير مقاطع الفيديو الثابتة والمحمولة بسهولة تامة حتى مع وضع التكبير بدقة 4K time-lapse mode لتمكن المستخدمين استخلاص جمال مرور الوقت، في حين تعتبر تقنية AI cinemagraph المدعمة بالذكاء الاصطناعي رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض الحركات البسيطة.



وتأتي الكاميرا القوية على الهاتف بتصميم مبدع في شكل حلقة مزدوجة، فيمكنك التعرف عليه على الفور.



كما يتميز بكاميرا مزدوجة مصفوفة بتصميم مذهل ولافت للنظر. لطالما كانت هواوي رائدة في مجال التصميم والتصنيع، حيث تتمتع سلسلة هواتف هواوي P بألوان مميزة فريدة من نوعها، حيث يتوافر هاتف P50 بلونين Cocoa Gold وGolden Black.