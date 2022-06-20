هل للنوم في الضوء عواقب صحية سلبية؟



يجد بعض الناس أنهم لا يستطيعون النوم إذا كان هناك حتى وميض ضوء خافت في غرفة نومهم. والآن، وجد بحث جديد نشر في المجلة العلمية PNAS إلى وجود حجة صحية قوية للنوم في الظلام.



ووجد باحثو النوم في كلية فاينبيرغ للطب بجامعة نورث وسترن، أن التعرض حتى لكمية صغيرة من الضوء المحيط أثناء الليل يمكن أن يضر بوظائف القلب والأوعية الدموية أثناء النوم ويزيد من مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي.



ويعترف معدو الدراسة بالأدلة العلمية الحالية والناشئة على أن التعرض المفرط للضوء في المساء قد يؤثر سلبا على وظائف التمثيل الغذائي، أي انخفاض تحمل الغلوكوز (سكر الدم) وانخفاض مقاومة الأنسولين.

وببساطة، قد يكون التعرض للضوء قبل النوم ضارا بالنوم وبعض الوظائف الفسيولوجية.

ويستخدم دماغك وجود الضوء كإشارة إلى أن الوقت حان للاستيقاظ والتنبيه، والظلام كإشارة إلى أن الوقت حان للنوم.

وينشط التعرض للضوء الجهاز العصبي السمبثاوي (SNS) ويزيد من معدل ضربات القلب حتى تكون مستعدا للاستمتاع باليوم.



ومن ناحية أخرى، في الليل، يجب أن يتولى الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS) - نظام الراحة والهضم - زمام المبادرة، ما يعزز الاسترخاء، ويقلل معدل ضربات القلب، ويحافظ على التمثيل الغذائي الصحي.

وعندما تغرب الشمس ويحل الظلام، ينتج الدماغ هرمون النوم الميلاتونين، المسؤول عن إبلاغ نظامك بأن الوقت حان للاسترخاء والنوم.

لذلك، يعتقد أن التعرض للضوء ليلا (من مصابيح بجانب السرير إلى شاشات التلفزيون) يثبط إنتاج الميلاتونين ويعطل النمط الصحي والطبيعي للنوم.



وأخذ الباحثون مجموعة من الشباب والبالغين الأصحاء وقارنوا البيانات مثل جودة نومهم ومعدل ضربات القلب ومستويات الغلوكوز خلال ليلة واحدة من النوم في غرفة مظلمة جدا، وخلال ليلة واحدة من النوم في غرفة معتدلة الإضاءة.

ووجدت النتائج أن النوم في غرفة مضاءة بشكل معتدل يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وينشط الجهاز العصبي الودي أثناء النوم، كما يضعف قدرتك على تنظيم الغلوكوز في صباح اليوم التالي.



وخلصت الدراسة إلى أن «الاهتمام بتجنب التعرض للضوء في الليل أثناء النوم قد يكون مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية».

وأضاف الدكتور فياس: «إن التقليل التدريجي للضوء من بيئة نومك والقضاء عليه في النهاية سيسمح بتحسين النوم». وهناك طرق بسيطة لتعتيم غرفة نومك لضمان نوم هادئ وصحي ليلا.

المصدر: «إكسبريس»

