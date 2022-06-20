عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال م.وليد الغانم أصدر قرارا بتمديد مدة عمل فريق العمل المختص بتفعيل ورفع خدمات الوزارة على تطبيق «سهل» لمدة 3 أشهر.



وأضافت مصادر لـ «الأنباء» أن فريق العمل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتنمية وعضوية 8 أعضاء من الوزارة.



ويختص الفريق بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية حول تفعيل ورفع خدمات وزارة الأشغال العامة على التطبيق وحصر وتحديث بيانات الخدمات واعتمادها من رؤساء القطاعات. كما يختص الفريق بتحديث الخدمات على البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وتطبيق الهواتف الذكية. بالإضافة إلى تحديد الخدمات القابلة للميكنة وهندسة الإجراءات لكل خدمة لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول عليها «الرقمنة».



ووفق مواد القرار الإداري، ترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر.