دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي حملاته على المخالفات في مختلف المناطق الشمالية وتحديدا في السكن الخاص، حيث تم رصد حالات إيصال مباشر للكهرباء والمياه.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ«الأنباء» انه تم رصد عدد من الحالات المخالفة خلال الحملة، لافتا الى انه تم اتخاذ إجراءات بقطع الخدمة عن المخالفين.



وقال ان حصيلة الشهر الجاري من المخالفات بلغت 30 محضر ضبط واثبات حالة في المحافظات الشمالية.



واكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء اي جهة او اي قطاع على اختلافها.