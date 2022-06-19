وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى مدينة اسطنبول التركية اليوم وذلك للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وكان في استقبال الغانم لدى وصوله سفيرنا لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، والقنصل العام في اسطنبول محمد المحمد وعدد من أركان السفارة والقنصلية.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي الى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت إحدى الدول المانحة الرئيسية في العالم بقضايا اللاجئين، وخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.