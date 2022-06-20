يعتقد رودي فولر، أيقونة كرة القدم الألماني، أن بقاء النجم الپولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مع فريقه بايرن ميونيخ ربما يتسبب في مشاكل إذا واصل بطل الدوري الألماني (البوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة رفض رحيله.



وكان «ليفا»، الفائز بجائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العامين الماضيين، أعرب عن رغبته في الرحيل عن بايرن بعد ثمانية مواسم رائعة توج فيها مع الفريق بلقب الدوري المحلي.



وصرح فولر لمحطة (بيلد) التلفزيونية الألمانية «إذا بقي ليفاندوفسكي، فينبغي عليه أن يقدم التزاما واضحا، فعندئذ لايزال هناك عام واحد ممكن، وإلا سيكون الأمر صعبا».