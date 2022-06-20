القاهرة- خلود أبوالمجد

بعد العديد من التساؤلات التي واجهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن بدء الاستعداد لإقامة الدورة السادسة هذا العام والتي كان من المقرر لها في الفترة من 13 حتى 23 أكتوبر المقبل، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل عن تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان لموعد يتم تحديده لاحقاً.



جاء هذا القرار حرصاً من إدارة المهرجان على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه المهرجان على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.



وقد تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية مهمة.



كما صرحت إدارة المهرجان عن نيتها أن تكون الدورة القادمة انعكاساً قوياً لرسالة مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاق دورته الأولى عام 2017 ليكون المنصة السينمائية الأهم إقليمياً، وعالمياً في القريب العاجل.



كما سيتم وضع قائمة متنوعة من المدعوين لضمان تبادل الخبرات بين كل الأجيال والجنسيات المهتمة بصناعة السينما التي لطالما تصدرت مصر ساحتها عربياً وإقليمياً وهو ما قد يتعذر تحقيقه في ظل الظروف العالمية الراهنة.



وسيتيح التأجيل مزيداً من الوقت لوضع استراتيجية متكاملة للدورة السادسة ترتقي إلى التوقعات المتزايدة من المهرجان، لتسمح بالتركيز على الجانب الفني والسينمائي في الدورات المقبلة مع اتخاذ الخطوات الأنسب للمهرجان ليستمر في القيام بدوره الرائد والمساهمة في تطوير الشبكات الإقليمية والدولية الخاصة بصناعة السينما.



من المتوقع أن تقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.