انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي تحت رعاية رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وبمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.



وفي مستهل المؤتمر وجه الرئيس أردوغان رسالة تلفزيونية حول موضوع اللاجئين وأهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة لهذا الملف من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية لهم والحد من معاناتهم.



كما ألقى رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو كلمات تتمحور حول ملف الهجرة واللاجئين ودور البرلمانات المحوري بهذا الشأن.



وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي.



كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي إلى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت إحدى الدول المانحة الرئيسية في العالم في قضايا اللاجئين، وخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.