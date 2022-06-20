استنكر عضو مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية السكرتير العام المساعد لاتحاد عمال الكويت، عبدالرحمن العنزي، ما يحصل في مستشفى الاحمدي والذي يعتبر سابقة تاريخية ومحاصصة غير سوية لأبناء القطاع النفطي .

وقال العنزي في تصريح صحافي، إن هناك حالات حرجة في المنازل لا يخرج لها إسعاف مستشفى الاحمدي وتجعلها تواجه مصيرها غير المعلوم ـ

ودعا رئيس شركة نفط الكويت ومدير مستشفى النفط الغاء مثل ذلك القرار فوراً، مؤكدا ان هناك حالة كادت ان تصل للوفاة لولا لطف الله ورحمته وذلك بسبب رفض خروج الإسعاف لها .

واكد العنزي أن هذا الامر يخالف ما نعيشه من واقع في بلدنا الكويت المعروف لدى الجميع انها بلد الإنسانية وحريصة كل الحرص على حياة أبنائها .

ودعا كل من أصابه الضرر الى التواصل مع نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لاضافته في كشوف التظلمات لإتمام الملف وارساله للجهات المختصة .

وختم العنزي تصريحاته بالقول: "لن نتهاون بالدفاع عن زملائنا، فقرار مستشفى الاحمدي بتغطية منطقة الاحمدي فقط لا ينم عن وعي انساني، ولا ولاء لموظفي القطاع النفطي، وهو قرار فردي سوف يتحمل تبعاته من قام باتخاذه" .