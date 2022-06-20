زعم أن ما صدر عنه بسبب رفض إعادة هاتف اشتراه



عبد الله قنيص



تمكن رجال مباحث الفروانية من ضبط مواطن من أرباب السوابق اتهمه وافد عربي بالشروع في سرقة محل للهواتف بأن اصطدم بواجهة المحل الخارجي فجرا بقصد الدخول وسرقة محتويات المحل الكائن في الفروانية .



وبمواجهة المدعي عليه في واقعة إتلاف المحل عمدا بعد ضبطه اعترف لكنه عزا ذلك الى رفض العامل إعادة هاتف اشتراه بسبب فتح كرتون الهاتف .



إلى ذلك، أصدر الإعلام الأمني بيانا حول الواقعة قال فيها : تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص قام بالإصطدام بمركبته بأحد المحلات التجارية في محافظة الفروانية محاولا سرقته لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث تمت إحالته إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.