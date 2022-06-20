دشنت "الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية" أول مركز إسلامي كويتي وخليجي وعربي، خدمةً للمسلمين في مدينة أوكلاند النيوزلندية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

وصرح رئيس مجلس إدارة "الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية" المهندس نصار العبد الجليل أن الهدف من المشروع هو خدمة مسلمي المدينة واحتضانهم والحفاظ على هويتهم وعقيدتهم الإسلامية، بالإضافة إلى التعريف بالإسلام وفضائله ونشر تعاليمه السمحاء في أحد أكبر المجتمعات الأوروبية.

وأوضح العبد الجليل أن المركز الإسلامي الذي يحمل اسم "وقف الثقافة الإسلامية" يقع على مساحة 2400 متراً مربعاً، ويتكون من عدة أدوار ومرافق حيوية وسرداب يتسع لقرابة 500 مصلٍّ، إلى جانب عدة فصول دراسية وقاعات لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم الاستشارات الشرعية والأسرية، وصالات للأنشطة الرياضية وأماكن مخصصة لإفطار الصائمين.

هذا وقد ثمن العبد الجليل دور الأمانة العامة للأوقاف وكذلك وزارة الخارجية الكويتية، على دعمهما الكريم لإتمام المشروع ودعمه، بما يسهم في إعانة ودعم المسلمين في نيوزلندا، وبما يعكس صورة العمل الخيري الكويتي ومؤسساته المختلفة الحكومية والأهلية، داعياً المولى العلي القدير أن يتقبل هذه الجهود وأن يجعلها في موازين حسنات كل من ساهم في إنجاز وتدشين هذا الصرح الخيري الإسلامي المبارك.