بشرى شعبان

أصدرت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش تعميما بشأن آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية ’ثناء الخدمة، ذكرت فيه أنه يتعين على موظفي الهيئة الذين تتوافر فيهم شروط صرف بدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة أثناء الخدمة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية الالتزام بتسليم نموذج طلب صرف البدل المعد لهذا الغرض لإدارة الشؤون الإدارية في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، وذلك لاتخاذ اللازم بشأن صرف البدل وفقا للضوابط والشروط المقررة في هذا الشأن.