عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مدينة اسطنبول التركية اليوم، مباحثات مع رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتركز الاجتماع على علاقات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والتركي وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.



كما بحث الجانبان آخر تطورات قضايا المستثمرين الكويتيين في تركيا والتي سبق للغانم ان بحثها مع المسؤولين الأتراك من كافة المستويات في فترات سابقة، أعرب الغانم خلال المباحثات عن شكره للسلطات التركية وعلى رأسهم الرئيس شنتوب على حل الكثير من قضايا النصب العقاري التي عانى منها بعض المستثمرين والمواطنين الكويتيين متطلعا الى حل ما تبقى من قضايا أخرى مشابهة.



وتناولت المباحثات أيضا سبل تنسيق المواقف المشتركة بين البرلمانات الإسلامية إزاء القضايا والملفات المقرر بحثها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.



وحضر المباحثات سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.



وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي.



كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي الى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت احدي الدول المانحة الرئيسية في العالم في قضايا اللاجئين وخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.