اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مدينة اسطنبول التركية اليوم مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتركز الاجتماع على جدول أعمال المؤتمر الجاري والذي يبحث في تأثيرات ملف الهجرة واللاجئين على دول المنطقة، بالإضافة الى القضايا المزمع طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وحضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي الى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت احدي الدول المانحة الرئيسية في العالم في قضايا اللاجئين وخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر