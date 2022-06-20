عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة دكتور يعمل في جامعة الكويت من التلاعب والتزوير بدرجات الاختبارات الخاصة بالطلبة وكشوفات الحضور والغياب، أخذا بتقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت بأن خط اليد الذي كتب اسم الطالبة الشاكية على ورقة الاختبار ليس خطه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي الاختبارات النهائية في إحدى الكليات للعام الجامعي 2017/2018 بأن غير بعض الدرجات المرصودة على أجوبة الطلبة بالاختبارات من قبل أساتذة المادة وأضاف درجات أخرى أعلى منها وأضافها لمجموع درجات الاختبارات المذكورة ونسبها زورا لأساتذة المواد فترتب على ذلك إدخال الدرجات المزورة في النظام الآلي للكلية وإثباتها فيه.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية وهي ورقة الاختبار الأول لمادة دراسية وكشف الحضور والغياب الخاص بطالبة للعام الجامعي 2018/2019، بأن وضع اسمها على ورقة الاختبار للمادة خالية من الأجوبة على غرار الصحيح ونسبها زورا إليها وأعطاها درجة صفر بأعمال السنة خلافا للحقيقة وترتب على ذلك إرسال كشف مزور بأعمال السنة إلى لجنة الكنترول فدخلت الدرجة المزورة في النظام الآلي وترتب على ذلك إصدار تقرير مفصل مزور لدرجات الطلبة يحتوي على الدرجة المزورة بأعمال السنة.