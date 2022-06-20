عبدالعزيز الفضلي



أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بموافقته على إجراء مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية بشرط عدم إصدار أية قرارات تخص المجتازين لتلك المقابلات.



جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان الخدمة المدنية إلى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، جاء فيه «يفيد الديوان بجواز إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية (مشرف فني رياض أطفال - رئيس قسم مادة دراسية - موجه فني - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة)، مع التأكيد مجددا على الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 432 المتخذ في اجتماعه رقم 17/ 2022 والذي عقد في 10 /5 /2022، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 /2022، بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف، ومن ثم عدم إصدار أي قرارات تخص المجتازين لتلك المقابلات إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحظر وكذلك تعميم الديوان الصادر تنفيذا له، وذلك وفقا لما سبق بيانه.