مركز الشباب العربي يُجسد رؤية رئيسه منصور بن زايد بتحفيز الشباب العربي وإثراء المحتوى الرقمي

كامل: «قصتي» تقدم نماذج مضيئة للشباب العربي في كل مكان

ثمنت وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي، النتائج العالمية الرائدة التي حظي بها بودكاست سلسلة «قصتي» الذي أطلقه مركز الشباب العربي بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية» بعد حلوله في المركز الأول عالميا من حيث مرات الاستماع خلال الأسبوع الجاري في فئة البودكاست التعليمي والثاني عالميا في فئة بودكاست الاقتصاد وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه النتائج المشرفة تأتي تجسيدا لجهود المركز لتوفير محتوى عربي شبابي رائد يسهم في صقل قدرات جيل جديد من القادة.

وجذبت سلسلة بودكاست الشباب العربي أكثر من مليون ونصف المليون مستمتع حتى اليوم من خلال تقديمها لثماني وعشرين تجربة شابة ناجحة من مختلف الدول العربية في أقل من اثني عشر شهرا، لتتصدر المرتبة التاسعة عشرة عالميا بين كل الفئات وفقا لموقع Chartable المختص بتصنيف وترتيب البودكاست على مستوى العالم ومواصلة تصدرها مراتب متقدمة بين مختلف قنوات المحتوى المسموع.

وقالت المزروعي: عملا على تحقيق رؤية رئيسه سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق مركز الشباب العربي قبل عام سلسلة «قصتي» بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية» لتحقيق جملة أهداف، في مقدمتها تحفيز الشباب العربي وسرد ومشاركة التجارب الملهمة، وإغناء الفضاء الرقمي العربي بالمحتوى المعرفي الهادف وتقديم وإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب العربي في استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها الحديثة.

وأضافت: نقف بفخر لننظر إلى النتائج المشرقة لهذه التجربة الرائدة التي أثبتت تعطش الشباب العربي للمحتوى الغني الذي يستجيب لمتطلبات المستقبل ويقوم على مشاركة الخبرات من خلال أدوات تواكب العصر وتتفاعل مع الشباب على منصاتهم المفضلة لتصلهم بالقوالب الإبداعية التي يختارونها، سواء بالمحتوى المكتوب أو المسموع أو المرئي.

وتابعت: يتطلع مركز الشباب العربي للبناء على هذه النتائج ذات المستوى العالمي والارتقاء نحو آفاق جديدة من الإنجازات في الموسم المقبل بما يتوافق مع أهدافه الاستراتيجية التي تقوم على الاستثمار في الشباب عبر مبادرات هادفة ضمن قطاعات مختلفة لتنشئة قيادات عربية شابة يمكنها المساهمة في بناء مستقبل أفضل للعالم العربي.

وإلى جانب المركزين الأول والثاني في فئتي «التعليم» و«الاقتصاد وريادة الأعمال»، حلت سلسلة «قصتي» في المركز 19 على مستوى العالم في التصنيف العام، ما يعكس احترافية العمل الإبداعي المقدم واستجابته لتوقعات الشباب الباحث عن المحتوى العربي الملهم والمتميز والقائم على تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح.

نماذج مضيئة

من جانبه، قال باسم كامل رئيس تحرير تنفيذي بقسم الإذاعة في قناة «سكاي نيوز عربية»: منذ إنشائها حرصت سكاي نيوز عربية على أن تكون لها الريادة في جميع مجالات العمل الصحافي والإبداعي، خاصة في مجال الإنتاج الرقمي والتفاعل مع جمهورها.

وأضاف كامل: في هذا السياق دخلت «سكاي نيوز عربية» مجال إنتاج البودكاست بشكل وضعها في مكانة الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث كم الإنتاج وتنوعه وتفاعل المتلقين بالاستماع والتحميل اللذين بلغا أرقاما متميزة تعكس هذا التفوق وفي إطار التعاون مع مؤسسات عربية ودولية جاء مشروع إنتاج بودكاست «قصتي» بالتعاون مع مركز الشباب العربي ليقدم نماذج مضيئة للشباب العربي في كل مكان.

وتابع: مع قرب الانتهاء من الموسم الأول يأتي تحقيق تلك المكانة في تصنيف البودكاست عالميا ليكون بمنزلة التتويج لهذا الجهد المشترك بين المؤسستين ولتمثل دفعة لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق في الموسم الثاني الذي سيشهد طفرة مميزة في شكل وأسلوب التقديم مع التطرق إلى مزيد من نجاحات الشباب العربي واهتماماتهم من الخليج الى المحيط.

محتوى نوعي

وشهدت سلسلة «قصتي» تقديم نخبة من التجارب الحياتية لشباب عربي تمكن من صنع نموذج متفرد للنجاح الشخصي والمجتمعي رغم التحديات، وبرزت في هذا الإطار قصص متنوعة تناولت تجارب تظهر دور الإرادة في تجاوز الصعوبات ونجاحات دولية في أرقى المحافل العالمية وأهمية الإصرار في صنع النجاح، إلى جانب قضايا العلوم والأدب الشبابي المعاصر وإبداعات المرأة العربية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان مركز الشباب العربي قد أعلن خلال منتصف العام 2021 إطلاق سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي» ضمن جهوده لتطوير محتوى «المكتبة الصوتية» التابعة للمركز، بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية» بهدف توفير مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص نجاح ملهمة في قالب سردي يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية.