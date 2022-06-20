منح عرض أفلام شعورا بالحياة الطبيعية إلى حوالي 45 نزيلة إذ تعالت ضحكاتهن في أثناء مشاهدة فيلم محلي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان.

تنظم العرض الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع مديرية الأمن العام في إطار مشروع أوسع بعنوان "السينما للجميع" ويستهدف 16 مركزا للإصلاح والتأهيل في جميع أنحاء المملكة.

وعن هذه التجربة تحدثت إحدى النزيلات قائلة "نجد هذه الأفلام تعطينا مساحة نعيشها نحن النزيلات لنتعلم المزيد نعيش تجربة الفيلم وواقع الفيلم نخرج عن الروتين الواقع علينا. وأنا بشوف هذه الأفلام تستهدف مواضيع تخصنا بما تحدث عن الطموح والعزيمة والإصرار بما يفيد نحن كنزلاء في معالجة الجانب الروحاني والعلاج النفسي لتقويم سلوكياتنا وتصويب أوضاعنا داخل المركز".

وقال شادي النمري مدير المشاريع في الهيئة الملكية للأفلام إن المشروع بدأ عام 2017 واستفاد منه حوالي 10 آلاف نزيل حتى الآن.

"المشروع بهدف إنه يكون فيه متنفس ثقافي بداخل هذه المراكز بتعرف إنه الثقافة تخترق جدران المراكز وتوصل رسائل محتلفة للنزلاء، مشروع نوعي يعني الإدارة بتساعدنا فيه حتى نقدر نوفر هذا المحتوى للنزلاء. يمكن هذا المشروع لمسنا فيه إيجابية كبيرة من خلال تفاعل النزلاء مع المشروع. إحنا بعرض اليوم حتى شفنا قديش بث رسائل أمل، رسائل إيجابية للنزلاء بعد ما حضروا الفيلم".

المشروع يشمل عرض مجموعة كبيرة من الأفلام بما في ذلك الأفلام العربية والمحلية والأجنبية والأفلام الوثائقية.