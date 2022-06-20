يعد فيلم ديزني "كتاب الأدغال" فيلما كلاسيكيا صرفا، ومن المحتمل أن الكثير من محبينه يوافقون على أن نسخة الفيلم الجديدة التي أُنتجت في 2016 لم تقترب بشكل أو بآخر من النسخة الأصلية.

ويركز معرض جديد في متحف عائلة والت ديزني في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة حاليا على مثل تلك المشاعر، حيث يرصد إعداد فيلم "كتاب الأدغال" الأصلي، وهو أحد أشهر أعمال ديزني على الإطلاق، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين على الفيلم.

جرى طرح الفيلم الأول لـ"كتاب الأدغال" في عام 1967 وهو قائم على رواية بنفس الاسم للبريطاني روديارد كيبلينج (1865 - 1936 ) ولكن ديزني حول قصة البريطاني الخاصة بموجلي الذي نشأ في الأدغال الهندية على يد الذئاب، إلى نسخة مسلية وخفيفة بشكل أكبر وأضاف إليها أغان لا تنسى.

يقدم معرض "كتاب الأدغال لوالت ديزني: صناعة تحفة فنية" أكثر من 300 قطعة بينها رسومات أصلية ونماذج وصور دعائية ومقتطفات من الفيلم.

ويشرف على المعرض محرك الشخصيات بوالت ديزني منذ فترة طويلة أندرياس ديجا.

يفتح المعرض أبوابه في كاليفورنيا في 23 حزيران/يونيو ويستمر حتى الثامن من كانون الثاني/يناير .2023