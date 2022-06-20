أعلنت إمارة دبي الإثنين إن موقع معرض اكسبو 2020 الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في تشرين الأول/اكتوبر المقبل باسم "مدينة اكسبو دبي" التي ستضم مركزا ضخما للمعارض وعددا من الشركات.

واختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته في 31 من آذار/مارس الماضي بعدما سجّل مدى ستة أشهر 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة واستقبل أجنحة 192 دولة.

وأقيم إكسبو دبي في موقع شاسع على مشارف الإمارة

ويربط خط للمترو بين موقع إكسبو ومدينة دبي، ويقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة أبوظبي.

وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر "نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

وأكد الشيخ محمد أن المدينة "ستضم متحفاً جديداً ومركزا عالميا للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة".

وبحسب حاكم دبي، فإن المدينة الجديدة ستكون "صديقة للبيئة" وسترتبط بمطاري الإمارة الخليجية.

وأضافت إمارة دبي إقامة المعرض - للمرة الأولى في الشرق الأوسط- إلى سجل إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب لا سيما برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا).

أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وستنظم مدينة أوساكا في اليابان النسخة المقبلة من المعرض على جزيرة اصطناعية في عام 2025.