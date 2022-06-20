قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة ب 106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن دميتراسيفيتش قوله فى مقابلة تلفزيونية إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر شباط/فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.