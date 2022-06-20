توصل علماء فى أكاديمية " جوانجدونج للعلوم الطبية " فى الصين ، أن التنكس البقعى فى العين المرتبط بالتقدم فى العمر وإعتام عدسة العين، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

واشارت الدراسة إلى أن ضعف البصر قد يكون إحدى العلامات الأولى للخرف، ويُعتقد أن قلة تحفيز المسارات الحسية البصرية تسرع من تقدمه.

وكانت بعض الدراسات قد وجدت أنه قد يكون هناك صلة بين ضعف البصر، وإعتام عدسة العين، وأمراض العين المرتبطة بمرض السكر، والمياه الزرقاء وبين الضعف الإدراكي، حيث يزداد خطر الإصابة بأمراض العين هذه مع تقدم العمر، كما تزداد مخاطر الحالات المنهجية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والإكتئاب والسكتة الدماغية، وهي عوامل خطر للإصابة بالخرف.

في الدراسة الحالية، حلل الفريق بيانات عن 12,364 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 55 و 73 عامًا مسجلين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وأظهر الفريق البحثى أن التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وأمراض العين المرتبطة بمرض السكر، وليس الجلوكوما، كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف لأي سبب، مقارنة بالأشخاص الذين لم تكن لديهم حالات عينية في بداية الدراسة، وكان خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 26٪ لدى المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، و 11٪ أعلى لدى المصابين بإعتام عدسة العين ، و 61٪ أعلى لدى مرضى السكري- أمراض العيون ذات الصلة، بينما لم يتم ربط الجلوكوما بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فقد ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف الوعائي.

في بداية الدراسة، تم سؤال المشاركون عما إذا كانوا قد عانوا من نوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، وخضعوا لتقييم الإكتئاب، وقد أدت الإصابة بإحدى هذه الحالات بالإضافة إلى حالة العين إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بشكل أكبر، فقد تم التوصل إلى خطر نسبى أكبر للإصابة بالخرف بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون أكثر.