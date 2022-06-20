أعلن النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر تليجرام، أنه سوف يتم حظر موسيقى الفنانين الذين يحملون الجنسية الروسية في الأماكن العامة في أوكرانيا بعد تمرير مشروع قانون بهذا الشأن بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ .

ويوضح البيان التوضيحي لمشروع القانون أن "المنتج الموسيقي للدولة المعتدية (يمكن) أن يؤثر على المشاعر الانفصالية لدى المواطنين".

وجاء في البيان أن الموسيقى الروسية سوف تجعل تبني الهوية الروسية أكثر جاذبية، وتهدف إلى إضعاف الدولة الأوكرانية.

ولن يتم عمل أي استثناءات إلا للفنانين الذين أدانوا علنا الغزو الروسي لأوكرانيا ، مع وضع جهاز الاستخبارات الأوكراني لقائمة خاصة بهذه

الاستثناءات.

وفي الوقت نفسه، حظرت أوكرانيا استيراد وتوزيع الكتب وغيرها من المنتجات المطبوعة من روسيا وبيلاروس والأراضي التي تحتلها روسيا. وكانت الكتب من روسيا تخضع بالفعل للرقابة منذ عام .2016