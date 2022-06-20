أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الهجرة إلى ألمانيا كانت مسؤولة بشكل رئيسي عن ارتفاع طفيف في إجمالي عدد السكان العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين أنه في نهاية عام 2021 كان هناك نحو 2ر83 مليون شخص يعيشون في ألمانيا، بزيادة قدرها 1ر0% أو 82 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام .2020

وعزا المكتب الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الهجرة، والذي قُدر بـ 317 ألف شخص. وكان صافي الهجرة العام الماضي 220 ألف شخص.

وفي نهاية عام 2021، كان يعيش في ألمانيا 3ر72 مليون شخص يحملون الجنسية الألمانية، بتراجع قدره 226 ألف شخص على أساس سنوي، ذلك إلى جانب 9ر10 مليون آخرين يحملون جنسية أجنبية، بزيادة قدرها 308 آلاف شخص على أساس سنوي.

وبذلك ارتفعت نسبة الأجانب من إجمالي السكان من 7ر12 إلى 1ر13% على أساس سنوي.