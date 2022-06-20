أفاد أحدث استطلاع للرأي أن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يرون أنه يجب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب جريمة لدوره في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 كانون الثاني/ يناير عام .2021

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن نتائج استطلاع شبكة "أيه بي سي نيوز" التليفزيونية وشركة إسبوس للأبحاث، تمثل زيادة طفيفة منذ بداية سلسلة من جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في أحداث الاقتحام.

وأفاد الاستطلاع الذي جرى يومي 17 و18 حزيران/ يونيو الجاري أن 58% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرئيس السابق يجب اتهامه بجريمة لدوره في أعمال الشغب.

كان استطلاع لشبكة "أيه بي سي نيوز" وصحيفة واشنطن بوست في نيسان/ أبريل، قد وجد أن 52% يعتقدون أنه يجب اتهام ترامب، بينما كانت النسبة تبلغ 54% في استطلاع أجرته نفس الجهتين في كانون الثاني/ يناير عام .2021

وكشف استطلاع الشهر الجاري أن نفس النسبة من الأمريكيين وهي 58% ترى أن ترامب يتحمل إما الجانب الأعظم أو قدرا معقولا من المسؤولية عن أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير.

كما يرى 60% من الأمريكيين أن لجنة السادس من كانون الثاني/ يناير تجري التحقيق بشكل نزيه وغير متحيز.

غير أن 34% فقط من الأمريكيين قالوا إنهم يتابعون جلسات اللجنة عن كثب أو إلى حد ما.