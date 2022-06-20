سلمت بلجيكا سن هو ما تبقى من رفاة باتريس لومومبا بطل استقلال الكونجو الذي اغتيل لأسرته في مراسم أقيمت بهذه المناسبة في بروكسل اليوم الاثنين.

وأصبح لومومبا أول رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي في جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد استقلالها عن بلجيكا في 1960 لكنه أقلق الغرب بتودده لموسكو وقت ذروة الحرب الباردة.

كما أغضب بلجيكا بخطاب انتقد فيه استعمار البلد الأفريقي.

واستمرت حكومته ثلاثة أشهر فقط قبل الإطاحة به واغتالته فرقة إعدام. ويتهم أنصاره وبعض المؤرخين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بالأمر بقتله. ولم يعثر على جثته.

وسلم مسؤول بلجيكي صندوقا أزرق اللون يحتوي على السن لأسرة لومومبا في قصر إيجمونت في وسط بروكسل اليوم الاثنين.

وقال ابنه رولاند لومومبا لإذاعة أر.تي.بي.إف قبل المراسم "هناك شعور بالرضا بعد عدة سنوات".