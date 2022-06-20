لاتزال مسألة تجديد تعاقد الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي ليفربول تجذب اهتمام العديد من الصحف الأجنبية نظرا لتألقه اللافت مع فريقه خلال المواسم الماضية وإحرازه العديد من الجوائز المهمة التي جعلته الآن من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن رؤساء النادي الإنجليزي أبدوا إعجابهم بالطريقة التي تصرف بها اللاعب مؤخرًا بشأن تجديد التعاقد حيث ظل سلوك اللاعب الدولي المصري تجاه النادي كما هو تمامًا كما كان دائمًا ولم يتأثر بالضجيج حول وضع عقده الذي ينتهي صيف 2023 مما يجعله وكيلا حرا في هذا الوقت.

وأضافت الصحيفة أن هناك مسئولين داخل النادي، لم يستسلموا بعد لفكرة خسارة محمد صلاح الصيف المقبل، على الرغم من التقارير التي تزعم أنه سيغادر النادي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" أن ليفربول خسر في نهاية الأسبوع الماضي لاعبه المميز ساديو ماني عندما حصل بايرن ميونيخ الألماني على توقيع اللاعب السنغالي قبل عام واحد من انتهاء عقده وقد يخسر الريدز أيضًا صلاح في غضون 12 شهرًا حيث وصل النادي واللاعب إلى طريق مسدود في مفاوضات العقد.

وتابعت أن ليفربول سيكون يائسًا إذا لم يربط اللاعب المصري بصفقة جديدة في أقرب وقت ممكن، وعلى الرغم من بلوغه سن الثلاثين، فإن صلاح يمكن أن يحافظ على شكله العالمي لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، مضيفة أنه كلما طالت فترة بقاء مستقبله دون حل، زادت الفرصة أمام الأندية المنافسة لمحاولة جلبه.

وأشارت إلى أن صلاح كان بمثابة اكتشاف فوري بعد انتقاله إلى الأنفيلد حيث سجل 44 هدفًا في موسمه الأول مع النادي ولهذا قد تمت مكافأته بعقد جديد بعد عام واحد فقط من وصوله حيث أبرم صفقة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن يمكنه الآن أن يكسب أكثر من ذلك بكثير إذا وقع في نادٍ منافس.

بدوره، ذكر موقع ليفربول المهتم بأخبار النادي، أن مغادرة ساديو ماني وحصوله على راتب 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا كما ورد، ترسل تحذيرا قويا للنادي بشأن محمد صلاح والمماطلة في تلبية مطالبه المتعلقة بالأجور.

وتابع الموقع متسائلا :" إذا كان السماح لماني بالذهاب يبدو وكأنه خطأ، فهل يخشى النادي من ارتكاب خطأ أكبر مع صلاح؟".

وأوضح أنه لن يكون هناك أي رسوم انتقال مقابل صلاح لتخفيف الضربة هذه المرة مثل ماني الذي غادر مقابل رسوم انتقالية للنادي، ويمكن القول إن صلاح أقرب إلى ذروة قوته حيث سجل 31 هدفًا في مواسم متتالية (مقارنة بـ 23 و 16 لماني)، وبشكل حاسم، إنه مستعد أيضًا للانضمام إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أن ليفربول يعتقد بشكل خاص أن نظام المدرب يورجن كلوب مصمم بشكل مثالي من أجل ازدهار اللاعبين، موضحا في الوقت نفسه أنه إذا أظهر اللاعبون القدرة على القيام بنفس الأداء في مكان آخر، فإن خسارتهم ستكون أكثر ضررًا.

واختتم أنه في الواقع، هؤلاء هم اللاعبون الذين يمكن أن يصنعوا الفارق للمنافسين المحليين والقاريين في رحلة البحث عن ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وظهر الدولي المصري، منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد في عام 2017، بمستوى رائع حيث سجل 156 هدفًا في 254 مباراة، وفاز بالحذاء الذهبي ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الخمسة الماضية.