أكد وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني المهندس وائل بن ناصر المبارك، دعم بلاده للعمل الخليجي المشترك بما يسهم في النهوض بملف الأمن الغذائي.

وأشار وزير شؤون الزراعة البحريني، على هامش ترؤس الوزير المبارك لوفد مملكة البحرين في اجتماع الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عٌقد عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم /الإثنين/ إلى أن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تكون رافداً لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، مؤكدا أن المملكة تحرص على إدخال النظم الحديثة في الزراعة والثروة السمكية والقطاع الحيواني بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم مساهمة هذه القطاعات في رفع نسبة الاكتفاء المحلي.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء البنود المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذوا مجموعة من القرارات بشأنها.

ووافق الاجتماع على قانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وتعديل قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتعديل قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد، والشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون.

كما ناقش التقارير المرفوعة بخصوص مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح تعزيز التنافسية الخليجية على المنتج الزراعي الخليجي، إلى جانب مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ناقش الاجتماع واقع الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهها دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.